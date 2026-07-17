Solstice d’Hiver Stade Gérard Garnier Le Relecq-Kerhuon

Informations pratiques

Le Relecq-Kerhuon

Solstice d’Hiver

Stade Gérard Garnier 7 Rue Jean Zay Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 19:00:00

fin : 2026-12-18 20:00:00

Date(s) :

2026-12-18

L’obscurité crépitera de mille feux ! À la nuit tombée, partageons un moment chaleureux autour d’un spectacle féérique vibrant et scintillant de lumières.

Convivialité et gourmandises au rendez-vous

Spectacle Étoiles , Compagnie Libellune.

Manipulant le feu avec grâce et virtuosité, les trois artistes vous invitent à explorer la nuit… Un univers poétique où les flammes s’animent autour d’eux comme autant d’étoiles dans l’obscurité. Alors qu’au coeur des braises émergent d’énigmatiques créatures, la danse se fait de plus en plus virevoltante et s’enflamme, rougeoyante !

Une soirée spectaculaire où le feu et la lumière tutoieront les astres.

Informations pratiques

Durée 1h (environ)

Tout public. .

Stade Gérard Garnier 7 Rue Jean Zay Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 98 28 61 31

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English :

L’événement Solstice d’Hiver Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue