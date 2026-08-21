SOLUCOP : Salon de la Copropriété, Lille 2026, Lille Grand Palais, Lille
jeudi 8 octobre 2026 · Lille Grand Palais · Lille
Informations pratiques
SOLUCOP : Salon de la Copropriété, Lille 2026 Jeudi 8 octobre, 10h00 Lille Grand Palais Nord
Informations sur le site du Salon SOLUCOP
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00
SOLUCOP : Salon de la Copropriété, Lille 2026
Le Salon de la Copropriété, SOLUCOP, revient à Lille pour la 2ème année. AMELIO et ses conseillers spécialisés Copropriétés, ainsi que la Maison de l’Habitat Durable, vous attendent sur leur stand et animeront une conférence
Jeudi 8 octobre 2026 – 10h-19h
Atelier – Max 12
Lieu : lille Grand Palais
Inscription :https://www.solucop.com/
Animé par : Urbanis / Adacc / MHD / AMELIO
Lille Grand Palais 1 Bd des Cités Unies, 59777 Lille Lille 59042 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solucop.com/ »}] [{« link »: « https://www.solucop.com/ »}]
Stand AMELIO Copro
AMELIO
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