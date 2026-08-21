SOLUCOP : Salon de la Copropriété, Lille 2026, Lille Grand Palais, Lille

Informations pratiques

SOLUCOP : Salon de la Copropriété, Lille 2026 Jeudi 8 octobre, 10h00 Lille Grand Palais Nord

Informations sur le site du Salon SOLUCOP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T10:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00

SOLUCOP : Salon de la Copropriété, Lille 2026

Le Salon de la Copropriété, SOLUCOP, revient à Lille pour la 2ème année. AMELIO et ses conseillers spécialisés Copropriétés, ainsi que la Maison de l’Habitat Durable, vous attendent sur leur stand et animeront une conférence

Jeudi 8 octobre 2026 – 10h-19h

Atelier – Max 12

Lieu : lille Grand Palais

Inscription :https://www.solucop.com/

Animé par : Urbanis / Adacc / MHD / AMELIO

Lille Grand Palais 1 Bd des Cités Unies, 59777 Lille Lille 59042 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solucop.com/ »}] [{« link »: « https://www.solucop.com/ »}]

Stand AMELIO Copro

AMELIO