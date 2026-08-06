Some Produkt Kim Salmon + Crocodiles Moulin du Rousseau Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Some Produkt Kim Salmon + Crocodiles

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Au programme

– Kim Salmon (Swamp-rock / AU)

– Crocodiles (Rock noise pop / USA)

Au programme

– Kim Salmon (Swamp-rock / AU)

– Crocodiles (Rock noise pop / USA) .

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98 asso.someprodukt@gmail.com

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English : Some Produkt Kim Salmon + Crocodiles

On the lineup:

– Kim Salmon (Swamp-rock / AU)

– Crocodiles (Noise-pop rock / USA)

L’événement Some Produkt Kim Salmon + Crocodiles Périgueux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Communal de Périgueux