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Some Produkt Teenage Day #3 Moulin du Rousseau Périgueux

vendredi 13 novembre 2026 · Moulin du Rousseau · Périgueux

Some Produkt Teenage Day #3 Moulin du Rousseau Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Moulin du Rousseau
Adresse
7 Chemin du Rousseau
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Some Produkt Teenage Day #3

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13 23:30:00

Date(s) :
2026-11-13

Avec Social Discorder et Wave Music   .

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98  asso.someprodukt@gmail.com

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English : Some Produkt Teenage Day #3

L’événement Some Produkt Teenage Day #3 Périgueux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Communal de Périgueux

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