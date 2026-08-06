AGENDA · Périgueux
Some Produkt Teenage Day #3 Moulin du Rousseau Périgueux
vendredi 13 novembre 2026 · Moulin du Rousseau · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Some Produkt Teenage Day #3
Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13 23:30:00
Date(s) :
2026-11-13
Avec Social Discorder et Wave Music .
Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98 asso.someprodukt@gmail.com
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English : Some Produkt Teenage Day #3
L’événement Some Produkt Teenage Day #3 Périgueux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Communal de Périgueux
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