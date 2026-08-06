Some Produkt Teenage Day #3 Moulin du Rousseau Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Some Produkt Teenage Day #3

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13 23:30:00

Date(s) :

2026-11-13

Avec Social Discorder et Wave Music .

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98 asso.someprodukt@gmail.com

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English : Some Produkt Teenage Day #3

L’événement Some Produkt Teenage Day #3 Périgueux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Communal de Périgueux