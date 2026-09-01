Son et lumière La Place Duroc se métamorphose Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Son et lumière La Place Duroc se métamorphose

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25

La Place Duroc se métamorphose Les 100 ans de l’Office de Tourisme

À l’occasion de son centenaire, l’Office de Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson vous invite à vivre une expérience immersive au cœur de la Place Duroc.

À la nuit tombée, la seule place triangulaire à arcades Renaissance d’Europe se métamorphose grâce à un spectacle de lumière inédit imaginé par l’équipe artistique HAASKR. Pendant une dizaine de minutes, images, musique et effets visuels se mêlent pour raconter l’histoire du territoire, de son patrimoine et de celles et ceux qui le font vivre.

Pensé comme une véritable parenthèse poétique, ce spectacle invite petits et grands à porter un nouveau regard sur le territoire.

Les projections débutent à 21 h et sont proposées toutes les 30 minutes jusqu’à 23 h, permettant à chacun de profiter de la soirée à son rythme. Installez-vous en terrasse, ou sur une couverture sur les pavés de la place pour partager un moment convivial en famille, entre amis ou en solo.

À travers cet événement gratuit, l’Office de Tourisme célèbre 100 ans d’engagement au service du territoire et offre aux habitants comme aux visiteurs une soirée placée sous le signe du partage, de l’émotion et de la convivialité.Tout public

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Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 06 90 tourisme@ccbpam.fr

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English :

Place Duroc Is Undergoing a Makeover? The Tourist Office’s 100th Anniversary

%C0 To celebrate its centennial, the Pont-à-Mousson Basin Tourist Office invites you to enjoy an immersive experience in the heart of Place Duroc.

%C0As night falls, Europe’s only triangular square with Renaissance arcades is transformed by a unique light show conceived by the HAASKR artistic team. For about ten minutes, images, music, and visual effects blend together to tell the story of the region, its heritage, and the people who bring it to life.

Conceived as a truly poetic interlude, this show invites young and old alike to take a fresh look at the region.

Screenings begin at 9:00 p.m. and are held every 30 minutes until 11:00 p.m., allowing everyone to enjoy the evening at their own pace. Settle in on the terrace, or on a blanket on the cobblestones of the square, to share a convivial moment with family, friends, or on your own.

Through this free event, the Tourist Office is celebrating 100 years of commitment to the region and offering both residents and visitors an evening filled with sharing, emotion, and conviviality.

L’événement Son et lumière La Place Duroc se métamorphose Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON