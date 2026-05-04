Songline Philharmonie de Paris Paris
Songline Philharmonie de Paris Paris vendredi 11 décembre 2026.
Sa polyvalence de timbre et sa grande curiosité de répertoires lui inspirent des projets hors piste. Dans les pas de Bruce Chatwin, écrivain des vies nomades qui documenta les « itinéraires chantés » des aborigènes d’Australie, Marc Mauillon crée sa propre cosmogonie vocale faite de figures médiévales et de compositeurs des XXe et XXIe siècles. Et, s’en approchant, les rapproche, malgré l’éloignement du temps, des géographies et des vocalités.
La voix mise à nu dans la sobriété de la monodie rayonne d’une diction exemplaire, d’une intention toujours juste et d’une intensité qui rappellent que le ténor, régulièrement amené à enseigner les clés du répertoire médiéval, est aussi un interprète éclairé et passionné de la création contemporaine.
Adepte des grands écarts de répertoires, Marc Mauillon est l’un des chanteurs les plus atypiques de sa génération. Inspiré par Le Chant des pistes de Bruce Chatwin, il trace sa voie à travers siècles et convie à un voyage solitaire très personnel.
Le vendredi 11 décembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-11T21:00:00+01:00
fin : 2026-12-11T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-11T20:00:00+02:00_2026-12-11T22:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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