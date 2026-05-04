Songline Philharmonie de Paris Paris

Sa polyvalence de timbre et sa grande curiosité de répertoires lui inspirent des projets hors piste. Dans les pas de Bruce Chatwin, écrivain des vies nomades qui documenta les « itinéraires chantés » des aborigènes d’Australie, Marc Mauillon crée sa propre cosmogonie vocale faite de figures médiévales et de compositeurs des XXe et XXIe siècles. Et, s’en approchant, les rapproche, malgré l’éloignement du temps, des géographies et des vocalités.

La voix mise à nu dans la sobriété de la monodie rayonne d’une diction exemplaire, d’une intention toujours juste et d’une intensité qui rappellent que le ténor, régulièrement amené à enseigner les clés du répertoire médiéval, est aussi un interprète éclairé et passionné de la création contemporaine.

Adepte des grands écarts de répertoires, Marc Mauillon est l’un des chanteurs les plus atypiques de sa génération. Inspiré par Le Chant des pistes de Bruce Chatwin, il trace sa voie à travers siècles et convie à un voyage solitaire très personnel.

Le vendredi 11 décembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-11T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-11T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-11T20:00:00+02:00_2026-12-11T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/recital-vocal/29388-solo-songs?itemId=145849



Afficher la carte du lieu Philharmonie de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

