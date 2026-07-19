Informations pratiques

Rouen

Sonia Wieder-Atherton

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-24 21:10:00

Date(s) :

2026-11-24

Durée 1h10, sans entracte

Quand le violoncelle de Sonia Wieder-Atherton s’empare de trésors sacrés du répertoire, c’est toute la lumière du passé qui rejaillit de nos ténèbres.

La possibilité d’un éveil avant la catastrophe c’est ainsi que Sonia Wieder-Atherton décrit ce programme.

Il puise son inspiration dans les de François Couperin composées pour accompagner un rite puissamment évocateur où le chant émerge de l’obscurité pour porter l’espoir d’un nouveau jour à venir. Dans cet arrangement original, enregistré au disque, le violoncelle se substitue à la voix humaine avec une pudeur et une humilité bouleversantes. Un programme inspirant qui redonne foi en la lumière, au fond des ténèbres. .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : Sonia Wieder-Atherton

L’événement Sonia Wieder-Atherton Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité