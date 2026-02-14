SONIK : La Vie d’après, Théâtre de Cornouaille, Quimper
Les violoncellistes du duo Brady, Michèle Pierre et Paul Colomb, puisent dans l’univers de la science-fiction pour imaginer un futur où la mélancolie flirte avec la fête. Valse sentimentale, techno acoustique ou rock progressif, chaque morceau devient un scénario fantastique.
L’Heure bleue
