SONIK : La Vie d’après, Théâtre de Cornouaille, Quimper

SONIK : La Vie d’après Mardi 19 mai, 19h00 Théâtre de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T19:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:50:00+02:00

Fin : 2026-05-19T19:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:50:00+02:00

Les violoncellistes du duo Brady, Michèle Pierre et Paul Colomb, puisent dans l’univers de la science-fiction pour imaginer un futur où la mélancolie flirte avec la fête. Valse sentimentale, techno acoustique ou rock progressif, chaque morceau devient un scénario fantastique.

L’Heure bleue

