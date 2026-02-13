SONIK : Les Jeunes de l’Orchestre National de Jazz, Théâtre de Cornouaille, Quimper

SONIK : Les Jeunes de l’Orchestre National de Jazz Vendredi 22 mai, 19h00 Théâtre de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00

La nouvelle vague du jazz européen

La 7e promotion de l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ, guidée par le guitariste Marc Ducret, dévoile le talent de quinze jeunes musiciennes et musiciens issus des plus prestigieux centres européens de formation. Entre jazz, rock et avant-garde, ils explorent les œuvres de Ducret, de Tower Bridge au Sens de la Marche. Un concert flamboyant, vibrant d’inventivité et d’énergie, porté par la nouvelle garde du jazz européen.

https://www.facebook.com/events/760460889670495/

