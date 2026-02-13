SONIK : Tomber sans bruit, Théâtre de Cornouaille, Quimper

SONIK : Tomber sans bruit Mardi 19 mai, 20h30 Théâtre de Cornouaille Finistère

Une tragédie moderne

Élise Dabrowski signe un opéra politique saisissant autour de la faillite du groupe Vivarte, racheté par des fonds entre 2016 et 2021. À partir d’archives sonores et visuelles, elle compose un collage grinçant, entre tragédie grecque et satire sociale. Porté par une troupe virtuose mêlant chant lyrique, théâtre et électronique, le spectacle reconstitue avec force et lucidité le récit d’un désastre silencieux.

