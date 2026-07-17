Sophie Ristelhueber, Musée d’art contemporain de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Sophie Ristelhueber 26 février – 18 juillet 2027 Musée d’art contemporain de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-26T11:00:00+01:00 – 2027-02-26T18:00:00+01:00

Fin : 2027-07-18T11:00:00+02:00 – 2027-07-18T18:00:00+02:00

Depuis près de quarante ans, Sophie Ristelhueber, lauréate du prestigieux Prix Hasselblad 2025, développe une approche singulière des ruines et des traces laissées par l’homme dans des lieux dévastés par la guerre ou par des bouleversements naturels.

Son œuvre privilégie la distance, l’abstraction et la beauté formelle pour interroger la violence, la mémoire et la blessure. Entre photographie, livre d’artiste et installation, son travail occupe une place singulière. Pour le Musée d’art contemporain de Lyon, Sophie Ristelhueber imagine une forme d’installation inédite, faisant de ses photographies le point de départ d’un territoire à traverser.

Musée d’art contemporain de Lyon Cité Internationale, 81 Quai Charles de Gaulle Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 72 69 17 17 http://mac-lyon.com https://www.instagram.com/maclyon_officiel/ En bus C1, C5, C23, arrêt Musée d’art contemporain

À vélo, stations Vélo’V à proximité du musée

En voiture : 45 mn offertes sur le parking P0

Covoiturage : encovoit-grandlyon.com

Depuis près de quarante ans, Sophie Ristelhueber, lauréate du prestigieux Prix Hasselblad 2025, développe une approche singulière des ruines et des traces laissées par l’homme dans des lieux dévastés…

©Sophie Ristelhueber, Pont Allenby #2, 2016

Tirage pigmentaire, 130 x 90cm. ADAGP, Paris, 2026