Sophro-balade Haguenau

Haguenau

Sophro-balade

Gros Chêne Route de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 11:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-05 2026-07-19

Une sophro-balade est une expérience profondément ressourçante, alliant marche douce et sophrologie. Au fil d’un parcours accessible à tous, au sein de la forêt de Haguenau, je vous guide au travers d’exercices de respiration, de relâchement corporel, d’exercices sensoriels et de marche consciente.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour ! L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Une sophro-balade est une expérience profondément ressourçante, alliant marche douce et sophrologie. Au fil d’un parcours accessible à tous, au sein de la forêt de Haguenau, je vous guide au travers d’exercices de respiration, de relâchement corporel, d’exercices sensoriels et de marche consciente. La nature devient un véritable support pour se reconnecter à soi, apaiser le mental et retrouver de la sérénité. La balade se terminera, pour ceux qui le souhaiteront, par le partage d’une infusion préparée par Isabelle Krauth. Chaussures et tenues confortables adaptées à la météo, éventuellement petites bouteilles d’eau. .

Gros Chêne Route de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 85 88 64 51 isa.sophro.emotion@gmail.com

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English :

A sophro-balade is a deeply rejuvenating experience, combining gentle walking and sophrology. Along an accessible route through the Haguenau forest, I guide you through breathing exercises, body relaxation, sensory exercises and conscious walking.

L’événement Sophro-balade Haguenau a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau