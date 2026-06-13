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Sophro’bib, Bibliothèque de Porchefontaine, Versailles

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Porchefontaine · Versailles

Sophro’bib, Bibliothèque de Porchefontaine, Versailles

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Porchefontaine
Adresse
86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles, France
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines
Tarif
Sur inscription.

Sophro’bib Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque de Porchefontaine Yvelines

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Faire découvrir aux adultes la sophrologie, son intérêt pour le bien-être quotidien, la gestion du stress, des émotions, du sommeil et la détente corporelle. Dès 18 ans.

Bibliothèque de Porchefontaine 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles, France Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 0139506003 https://bibliotheque.versailles.fr/les-bibliotheques/porchefontaine [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 50 60 03 »}] Public : tous publics
Collections : 30 000 documents
Faire découvrir aux adultes la sophrologie, son intérêt pour le bien-être quotidien, la gestion du stress, des émotions, du sommeil et la détente corporelle. Dès 18 ans.

©Freepik

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