Sophro’bib, Bibliothèque de Porchefontaine, Versailles
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Porchefontaine · Versailles
Informations pratiques
Sophro’bib Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque de Porchefontaine Yvelines
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Faire découvrir aux adultes la sophrologie, son intérêt pour le bien-être quotidien, la gestion du stress, des émotions, du sommeil et la détente corporelle. Dès 18 ans.
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Faire découvrir aux adultes la sophrologie, son intérêt pour le bien-être quotidien, la gestion du stress, des émotions, du sommeil et la détente corporelle. Dès 18 ans.
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