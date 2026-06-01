Bouglon

Sophrologie

Le Foirail Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Parents-enfants

Par Isabelle Rossmy, sophrologue .

Le Foirail Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com

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English : Sophrologie

L’événement Sophrologie Bouglon a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne