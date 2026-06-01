Veillée contée Le Foirail Bouglon
Veillée contée Le Foirail Bouglon samedi 13 juin 2026.
Bouglon
Veillée contée
Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Rencontre et atelier créatif avec Oriana Villalon (auteure et illustratrice jeunesse), lectures par les bénévoles de l’asso.
Spectacle Contes à vélo par Claire Del Puerto
Avec l’association Lire et Faire lire .
Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com
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English : Veillée contée
L’événement Veillée contée Bouglon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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