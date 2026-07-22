Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Sophrologie et Relaxation

Plage de Kermahé Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Avec Sophie Colombo de So’Phrologie, venez participer à des séances sophrologie relaxation de groupe sur la plage de Kermahé !

Le Mercredi de 10h à 11h

Prévoir une serviette et de l’eau

Renseignements et inscription Sophie Colombo, Sophrologue certifiée 06.21.24.84.43 .

Plage de Kermahé Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 21 24 84 43

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English :

L’événement Sophrologie et Relaxation Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon