Sophrologie et Relaxation Saint-Pierre-Quiberon
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Sophrologie et Relaxation
Plage de Kermahé Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
Avec Sophie Colombo de So’Phrologie, venez participer à des séances sophrologie relaxation de groupe sur la plage de Kermahé !
Le Mercredi de 10h à 11h
Prévoir une serviette et de l’eau
Renseignements et inscription Sophie Colombo, Sophrologue certifiée 06.21.24.84.43 .
Plage de Kermahé Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 21 24 84 43
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English :
L’événement Sophrologie et Relaxation Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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