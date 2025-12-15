Sophro’musée Saint-Quentin

Sophro’musée

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-14 10:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-11

Pourquoi ne pas vous essayer, le temps d’une heure, à la sophrologie ? Nous vous proposons de tester, au musée, cette méthode de relaxation, qui mêle techniques de respiration, mouvements doux et visualisation positive.

Ressentez votre corps, connectez-vous à votre mental pour mieux gérer votre stress et vos émotions. Une séance pour se détendre, s’écouter, lâcher prise et retrouver la sérénité.

La sophrologie, un Art de vivre !

Avec Angélique Dias, éducateur sportif, certifiée Yoga, Pilates et Sophrologie, depuis plusieurs années, le 14 mars et Valérie BERTON, sophrologue certifiée RNCP EI, le 11 avril.

Tarif 5€.

Durée 1 heure.

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 tourisme@saint-quentin.fr

Point de rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Why not try sophrology for an hour? We invite you to try out this relaxation method at the museum, which combines breathing techniques, gentle movements and positive visualization.

Feel your body, connect with your mind to better manage your stress and emotions. A session to relax, listen to yourself, let go and rediscover serenity.

Sophrology, an art of living!

With Angélique Dias, sports educator, certified in Yoga, Pilates and Sophrology for several years, on March 14, and Valérie BERTON, RNCP EI certified sophrologist, on April 11.

Price 5?

Duration: 1 hour.

Information and tickets at the Tourist Office (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 tourisme@saint-quentin.fr

Meeting point at Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.

