Sète

SOPRANE | DAVID GAUCHARD EMMANUELLE HIRON JEANNE CROUSAUD CIE L’UNIJAMBISTE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Raconter l’art lyrique par celles qui le font vivre… David Gauchard plonge ici au cœur du métier de chanteuse d’opéra. Il invente une forme hybride, entre opéra documentaire et théâtre musical où les témoignages alternent avec l’interprétation d’arias emblématiques.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

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L’événement SOPRANE | DAVID GAUCHARD EMMANUELLE HIRON JEANNE CROUSAUD CIE L’UNIJAMBISTE Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau