Soqquadro Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Soqquadro

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 19:00:00

fin : 2026-05-05 19:55:00

Date(s) :

2026-05-05

Tout public

Teatro del Piccione

Sauter dans une flaque d’eau, c’est trop bon ! Mais ça peut réserver des surprises. Tu vas le voir dans ce spectacle explosif qui, sans un mot, nous dit que la vie est plus belle et plus drôle en couleurs.

Un homme et une femme, dabadabada… Oui mais sans le dabadabada parce que le couple devant nous est tristement coincé dans sa routine. Il ne rêve pas et il ne fait pas rêver. Mêmes gestes répétés, mêmes émotions contrôlées, aucune place pour l’imprévu. Jusqu’au jour où Aldo met le pied dans une flaque d’eau… Un portail s’ouvre… Il bascule dans une autre dimension… Rien ne sera plus comme avant. Enfin ! .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est +33 3 26 08 35 65

English : Soqquadro

