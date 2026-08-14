Sorcellerie à Marsal et dans le Saulnois Porte de France Marsal

Informations pratiques

Marsal

Sorcellerie à Marsal et dans le Saulnois

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 16:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Michel Remillon, Président de l’association des Amis du Musée du Sel, nous conte les différentes affaires de sorcellerie à Marsal et dans le Saulnois.

Tarif d’entrée du site.

Réservation préalable.Tout public

7 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

Michel Remillon, President of the Friends of the Salt Museum Association, tells us about the various witchcraft cases in Marsal and the Saulnois region.

Site admission fee.

Advance reservation required.

L’événement Sorcellerie à Marsal et dans le Saulnois Marsal a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS