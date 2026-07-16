Informations pratiques

Nasbinals

SORDIDE EN CONCERT

Nasbinals Lozère

Tarif : 28 – 28 – 35 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Sordide est une formation Black Metal issue de Rouen composée originellement de Nehluj, Nekurat et Nemri. Deux de ces membres ont entre autre collaborés à d’autres projets comme Mythrim, Ataraxie ou Void Paradigm.

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026 https://mordorfest.fr/

Sordide est une formation Black Metal issue de Rouen composée originellement de Nehluj, Nekurat et Nemri. Deux de ces membres ont entre autre collaborés à d’autres projets comme Mythrim, Ataraxie ou Void Paradigm. Le premier album du groupe, La France A Peur, voit le jour fin 2014 et acquière dès lors une certaine notoriété car sorti chez les Italiens d’Avantgarde Music. Le titre est inspiré de l’affaire Patrick Henry et de son traitement médiatique. Après un split avec Sata?, le trio signe chez Throatruiner records pour leur troisième album Hier Déjà Mort (2019). A cette occasion, ils ouvriront pour Sunn o))) à Rouen et tourneront une fois de plus en Europe.

Pour écouter https://sordide.bandcamp.com/

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

Sordide is a black metal band from Rouen originally consisting of Nehluj, Nekurat, and Nemri. Two of these members have also collaborated on other projects such as Mythrim, Ataraxie, and Void Paradigm.

As part of the Mordorfest 2026 festival: https://mordorfest.fr/

L’événement SORDIDE EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-CDT48