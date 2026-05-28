Sororizons – Une après-midi pour lutter contre les violences faîtes aux femmes et aux enfants La Roche Paris
Sororizons – Une après-midi pour lutter contre les violences faîtes aux femmes et aux enfants La Roche Paris samedi 30 mai 2026.
Au programme :
de 14h à 16h : Table ronde « L’emprise, les violences conjugales et le contrôle coercitif : les reconnaître pour s’en protéger ».
Avec Flora Souchier (« Méfiez-vous des hommes qui se disent féministes »), Alexane Guérin («Le viol ordinaire »), Andreea Gruev-Vintila (« Le contrôle coercitif : au coeur de la violence conjugale ») et Sonia Pino, de l’association Elles Imaginent.
de 16h à 17h : Atelier Découverte de l’outil Violentomètre
Avec l’association Nous Toutes Paris Sud
de 16h à 17h : Atelier pour enfants (3 – 8 ans) « Mon corps, mon château fort »
Avec Ann-Laure Bourgeois, enseignante et formatrice, spécialiste EVARS
de 17h à 18h30 : Discussion « Élever un garçon féministe »
Avec Camille Abbey, Laurent Metterie et Cécile Delarue, auteur.ices du livre « Avoir un fils »
de 19h à 20h : Jeux et blind test « Les couples les plus toxiques de la pop culture »
La librairie Flora Lit sera présente pour vous proposer une sélection de livres tout l’après-midi !
Samedi 30 mai à partir de 14h, l’association Léorizons organise une série de tables rondes, ateliers, discussions et jeux pour s’informer et réfléchir ensemble sur les moyens d’enrayer les cycles de violences sexistes et contre les enfants.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 20h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. Jusqu’à 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T20:00:00+02:00
La Roche 15, avenue du Général Leclerc 75014 Dans les jardins !Paris
https://www.instagram.com/leorizons/ leorizons@gmail.com
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