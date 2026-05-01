Sors ta mob ! Road trip à mobylette… Bourbonne-les-Bains
Sors ta mob ! Road trip à mobylette… Bourbonne-les-Bains jeudi 14 mai 2026.
Bourbonne-les-Bains
Sors ta mob ! Road trip à mobylette…
PLACE DES BAINS Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Tout public
Sors ta mob ! Road trip à mobylette…au profit des enfants de l’institut médico éducatif de Bourbonne-les-Bains
L’association Les meules Vosgiennes sera présente à partir de 12h00 pour une pause sur la place des Bains. Si vous souhaitez participer à cette évènement, inscription jusqu’au 3 mai 06 24 97 35 72 ou 06 19 38 80 71 ou par mail lesmeulesvosgiennes@gmail.com. .
PLACE DES BAINS Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 38 80 71 lesmeulesvosgiennes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sors ta mob ! Road trip à mobylette… Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-29 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
À voir aussi à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne)
- MARCHE ARTISANAL ET SAVEURS Bourbonne-les-Bains 8 mai 2026
- Balade historique et gourmande à Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 13 mai 2026
- Atelier équilibre alimentaire Bourbonne-les-Bains 15 mai 2026
- Concert avec Un brin de nostalgie Bourbonne-les-Bains 22 mai 2026
- 3ème Semi marathon des thermes Bourbonne-les-Bains 30 mai 2026