Bourbonne-les-Bains

Sors ta mob ! Road trip à mobylette…

PLACE DES BAINS Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Tout public

Sors ta mob ! Road trip à mobylette…au profit des enfants de l’institut médico éducatif de Bourbonne-les-Bains

L’association Les meules Vosgiennes sera présente à partir de 12h00 pour une pause sur la place des Bains. Si vous souhaitez participer à cette évènement, inscription jusqu’au 3 mai 06 24 97 35 72 ou 06 19 38 80 71 ou par mail lesmeulesvosgiennes@gmail.com. .

PLACE DES BAINS Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 19 38 80 71 lesmeulesvosgiennes@gmail.com

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English :

L’événement Sors ta mob ! Road trip à mobylette… Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-29 par Antenne de Bourbonne-les-Bains