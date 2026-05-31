Sortie à la journée à Dinard, Maison de Quartier La Bellangerais, Rennes

Sortie à la journée à Dinard Mercredi 26 août, 09h30 Maison de Quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

entre 3 et 30 € selon la composition de la famille et le Quotient familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T09:30:00+02:00 – 2026-08-26T10:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T09:30:00+02:00 – 2026-08-26T10:00:00+02:00

Maison de Quartier La Bellangerais 5 Rue du Morbihan, 35700 Rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Profitez librement de votre journée : baignade, balade, visite des environs. Repas à votre convenance : pique nique ou restauration sur place. Enfants sous la responsabilité des parents.