Sortie au Moulin des Fougères

Sidiailles Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

A la fraicheur des gorges de l’Arnon!

Profitez du site sous la fraîcheur des arbres et découvrez ses richesses naturelles. Le conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et la Gaule Culanaise vous invite à la découverte du site, de sa flore qui s’éveille et de sa faune qui s’active! Inscription au 02.48.83.00.28 ou 06.08.62.99.24. Gratuit. .

Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

