Sortie au parc animalier « Le Refuge de l’Arche » Jeu de Paume Rennes
Sortie au parc animalier « Le Refuge de l’Arche » Jeu de Paume Rennes mercredi 26 août 2026.
Sortie au parc animalier « Le Refuge de l’Arche » Jeu de Paume Rennes Mercredi 26 août, 09h00 Ille-et-Vilaine
Direction la Mayenne pour découvrir un zoo spécialisé dans le sauvetage d’animaux sauvages exotiques abimés par la vie.
**Direction la Mayenne pour découvrir un zoo spécialisé dans le sauvetage d’animaux sauvages exotiques abimés par la vie.**
**Tout public, payant :**
Plein tarif : 14€ – Sortir ! : 7€
Enfant (3-12 ans) : 8€ – Sortir ! : 4€
Sur inscription, contactez : 02 21 02 22 40
[contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-26T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-26T17:00:00.000+02:00
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http://www.jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40 contact@jeudepaumerennes.fr
Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40
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