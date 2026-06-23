Sortie au parc Armorique Parc Armorique Rennes 9 – 30 juillet, les jeudis Ille-et-Vilaine

Les animateurs des Cadets de Bretagne et la Maison de quartier de la Bellangerais vous proposent une animation partagée au Parc Armorique, avec du sport et un espace « jeux collaboratifs ».

Venez profiter de l’espace extérieur mis en place par les 2 structures jeunesse dans le parc Armorique. Les éducateurs sportifs des Cadets de Bretagne vont varier les propositions sportives sur les 4 semaines d’animation sur la prairie du parc. En parallèle, les animateurs jeunesse de la MQB mettront en place un espace « chill » dédié à la pratique des « jeux Collaboratifs ». N’hésitez pas à nous rejoindre avec vos casquettes et vos gourdes, pour fairee venir le soleil !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-30T16:00:00.000+02:00

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Parc Armorique Boulevard Armorique, 357000 RENNES Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



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