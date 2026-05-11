Sortie botanique à Montheries Montheries
Sortie botanique à Montheries Montheries samedi 6 juin 2026.
Montheries
Sortie botanique à Montheries
4 ruelle Morlot Montheries Haute-Marne
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-09-12
Tout public
Au programme
Le 06 juin 2026 reconnaissance et découverte des usages comestibles et médicinaux des plantes sauvages.
Le 12 septembre 2026 sortie autour des baies, des graines et racines sauvages d’automne .
4 ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 23 94 20 31 lechemindessences@gmail.com
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English :
L’événement Sortie botanique à Montheries Montheries a été mis à jour le 2026-05-11 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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