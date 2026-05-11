Montheries

Sortie botanique à Montheries

4 ruelle Morlot Montheries Haute-Marne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-09-12

Tout public

Au programme

Le 06 juin 2026 reconnaissance et découverte des usages comestibles et médicinaux des plantes sauvages.

Le 12 septembre 2026 sortie autour des baies, des graines et racines sauvages d’automne .

4 ruelle Morlot Montheries 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 23 94 20 31 lechemindessences@gmail.com

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English :

L’événement Sortie botanique à Montheries Montheries a été mis à jour le 2026-05-11 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne