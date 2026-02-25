Sortie botanique au parc forestier de Montgeon Le Havre

Sortie botanique au parc forestier de Montgeon

Lors d’une promenade en forêt de Montgeon, découvrez les plantes qui poussent au pied des arbres avec un botaniste de la Société Linnéenne. Vous y apprendrez leurs particularités, leur écologie et les critères pour savoir les reconnaître.

Rendez-vous au parking du chemin III Parc forestier de Montgeon.

Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées

Animation sous réserve des conditions météorologiques

Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou via lehavre.fr/que-faire-au-havre .

