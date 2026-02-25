Sortie botanique au parc forestier de Montgeon Le Havre
Sortie botanique au parc forestier de Montgeon Le Havre samedi 18 juillet 2026.
Parc de Montgeon Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-07-18 14:00:00
Lors d’une promenade en forêt de Montgeon, découvrez les plantes qui poussent au pied des arbres avec un botaniste de la Société Linnéenne. Vous y apprendrez leurs particularités, leur écologie et les critères pour savoir les reconnaître.
Rendez-vous au parking du chemin III Parc forestier de Montgeon.
Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées
Animation sous réserve des conditions météorologiques
Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou via lehavre.fr/que-faire-au-havre .
Parc de Montgeon Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45
