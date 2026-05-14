Montregard

Sortie botanique

salle multi-activités Montregard Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

La mairie de Montregard propose une sortie botanique le samedi 6 juin 2026 de 8h à 12h30, à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales. La balade sera suivie d’une expo-vente avec apéritif et dégustation de produits locaux.

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salle multi-activités Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes adjoints@montregard.fr

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English :

Montregard town council is organizing a botanical outing on Saturday June 6, 2026, from 8am to 12:30pm, to discover edible and medicinal wild plants. The walk will be followed by an exhibition and sale, with an aperitif and tasting of local products.

L’événement Sortie botanique Montregard a été mis à jour le 2026-05-14 par Haut Pays du Velay Tourisme