Informations pratiques

Conches-en-Ouche

Sortie champignons à Conches, 14.10.2026

Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-10-14 17:00:00

Date(s) :

2026-10-14

En compagnie de Didier Raas, docteur en pharmacie et mycologue diplômé, l’Office de Tourisme du Pays de Conches vous propose de partir à la découverte de la fonge locale et de vous initier à la détermination des principaux genres de champignons

Animation ouverte aux adultes et enfants, débutants ou confirmés.

Inscriptions obligatoires

Office de Tourisme du Pays de Conches

2 rue Pierre Mendès-France

27190 Conches-en-Ouche

02 32 30 32 98

Nombre limité de places

(Lieu du rendez-vous communiqué le jour de l’inscription)

Prochain rendez-vous mercredi 28 octobre 2026, de 14h à 17h .

Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98

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English : Sortie champignons à Conches, 14.10.2026

L’événement Sortie champignons à Conches, 14.10.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays de Conches