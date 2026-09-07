Sortie champignons en forêt d’Ifs avec cueillette, Parking de la forêt d’Ifs, Ifs
jeudi 1 octobre 2026 · Parking de la forêt d'Ifs · Ifs
Informations pratiques
Sortie champignons en forêt d’Ifs avec cueillette Jeudi 1 octobre, 09h30 Parking de la forêt d’Ifs Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T09:30:00+02:00 – 2026-10-01T12:00:00+02:00
Les sorties champignons avec cueillette en forêt sont organisées par la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados.
Ces sorties sont encadrées par les mycologues Serge KLEIN. La sortie offre la possibilité au public d’apprendre à identifier quelques champignons et à reconnaître les espèces comestibles ou toxiques les plus fréquemment observées dans la région.
Prévoir un panier avec des sacs en papier pour éviter de mélanger les champignons toxiques avec les comestibles, un couteau et des bottes.
Inscription obligatoire.
(1-2km/2h30) – Niveau 1
Parking de la forêt d’Ifs Parking de la forêt d’Ifs IFS Ifs 14123 Calvados Normandie
Les sorties champignons avec cueillette en forêt sont organisées par la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados. (1-2km/2h30) – Niveau 1
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