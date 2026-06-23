La Celle-Dunoise

Sortie de découverte d’étang

Base Nature La Celle-Dunoise Creuse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le CPIE animera une sortie autour d’un étang. Le but est d’informer et de faire de la prévention sur la jussie, plante aquatique exotique envahissante. Tarif gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 3 euros pour adultes et adolescents de plus de 12 ans. Sur réservation

Tel 06 61 98 04 80 ou 06 62 49 18 59 .

Base Nature La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 98 04 80

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English : Sortie de découverte d’étang

L’événement Sortie de découverte d’étang La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Dunois