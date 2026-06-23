Sortie de découverte d’étang La Celle-Dunoise
Sortie de découverte d’étang La Celle-Dunoise mercredi 8 juillet 2026.
La Celle-Dunoise
Sortie de découverte d’étang
Base Nature La Celle-Dunoise Creuse
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le CPIE animera une sortie autour d’un étang. Le but est d’informer et de faire de la prévention sur la jussie, plante aquatique exotique envahissante. Tarif gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 3 euros pour adultes et adolescents de plus de 12 ans. Sur réservation
Tel 06 61 98 04 80 ou 06 62 49 18 59 .
Base Nature La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 98 04 80
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English : Sortie de découverte d’étang
L’événement Sortie de découverte d’étang La Celle-Dunoise a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Dunois
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