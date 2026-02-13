Sortie De la moutarde pour observer des vers de terre ? SEGRIE FONTAINE Athis-Val de Rouvre

Sortie De la moutarde pour observer des vers de terre ?

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : 2026-09-27

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Devenez de petits scientifiques et faites sortir les vers de terre grâce à une drôle d’expérience à la moutarde ! Observez, comptez, testez et découvrez pourquoi ces champions du sol sont indispensables. À partir de 4 ans. .

SEGRIE FONTAINE Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

