SORTIE de l’UPT au Château de Bouzols Monistrol-sur-Loire
mardi 8 septembre 2026 · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
SORTIE de l’UPT au Château de Bouzols
Boulevard VANEAU près des HLM du Moulin à Vent Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 13:30:00
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08
L’UNIVERSITE POUR TOUS vous propose une sortie découverte au Château de Bouzols avec une visite guidée
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Boulevard VANEAU près des HLM du Moulin à Vent Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr
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English :
UNIVERSITY FOR ALL invites you to a discovery outing to the Château de Bouzols, featuring a guided tour
L’événement SORTIE de l’UPT au Château de Bouzols Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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