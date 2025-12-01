Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

SORTIE de l’UPT au Château de Bouzols

Boulevard VANEAU près des HLM du Moulin à Vent Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 13:30:00

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

L’UNIVERSITE POUR TOUS vous propose une sortie découverte au Château de Bouzols avec une visite guidée

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Boulevard VANEAU près des HLM du Moulin à Vent Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 universitepourtous.monistrol@orange.fr

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English :

UNIVERSITY FOR ALL invites you to a discovery outing to the Château de Bouzols, featuring a guided tour

L’événement SORTIE de l’UPT au Château de Bouzols Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron