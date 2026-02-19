Sortie de Piste ! Bibliothèque Fumel
Sortie de Piste ! Bibliothèque Fumel mercredi 25 mars 2026.
Sortie de Piste !
Bibliothèque 15 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Il pleut sur sa valise à lui, elle se déplace sous le Soleil. Comme les deux faces d’une même pièce le hasard les porte tour à tour à la lumière.
Un spectacle familial adapté à tous les âges, où se mêlent musique, jongleries et tours d’adresse.
Il pleut sur sa valise à lui, elle se déplace sous le Soleil. Comme les deux faces d’une même pièce le hasard les porte tour à tour à la lumière.
Un spectacle familial adapté à tous les âges, où se mêlent musique, jongleries et tours d’adresse. .
Bibliothèque 15 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 59 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie de Piste !
It rains on his suitcase, it moves under the sun. Like two sides of the same coin, chance brings them in turn into the light.
A family show for all ages, combining music, juggling and feats of skill.
L’événement Sortie de Piste ! Fumel a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Villeneuve Vallée du Lot