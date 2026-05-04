Sortie de résidence de Clément Nourry Sham spectacles – Ferme Montsouris Paris

Un rendez-vous magique pour petits et grands

Plongez dans l’intimité du processus créatif. Cette « sortie de résidence » est l’occasion unique de soutenir le travail d’un artiste et de découvrir ses nouveaux numéros avant tout le monde.

Au programme :

Spectacle (30 min) : Un extrait du nouveau projet de Clément Nourry, fruit de ses recherches magiques de la semaine.

Un extrait du nouveau projet de Clément Nourry, fruit de ses recherches magiques de la semaine. Atelier Parent-Enfant : Un moment de complicité pour s’initier ensemble aux bases de la magie (accessible dès 6 ans).

Un moment de complicité pour s’initier ensemble aux bases de la magie (accessible dès 6 ans). Pause Conviviale : Profitez sur place d’un espace bar avec boissons pour échanger après la performance.

Le combo idéal pour un jeudi soir en famille, placé sous le signe de la curiosité et de la transmission !

Informations pratiques

Horaires : De 18h30 à 20h00

De 18h30 à 20h00 Capacité : 50 participants maximum par séance (pour garantir une expérience de proximité optimale).

50 participants maximum par séance (pour garantir une expérience de proximité optimale). Conditions : Accès uniquement sur réservation par sms . Les enfants mineurs doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Envie d’un jeudi soir hors du commun ? Venez découvrir les coulisses de la création magique ! Après une semaine de travail intensif dans nos locaux, l’artiste Clément Nourry vous ouvre les portes de son univers pour vous présenter un extrait exclusif de son nouveau spectacle en cours de création. Entre émerveillement et initiation, une expérience privilégiée à vivre en famille.

Le jeudi 21 mai 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

N’oubliez pas de réserver avec un SMS au : 07 49 53 79 11

Public enfants, jeunes et adultes. Jusqu’à 26 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-21T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T18:30:00+02:00_2026-05-21T20:00:00+02:00

Sham spectacles – Ferme Montsouris 17, villa Saint-Jacques, Paris 14e 75014 Rue du Commandant RollandParis

https://shamspectacles.fr/evenements/sortie-de-residence-magie-avec-clement-nourry/ +33749537911 shamspectacles@gmail.com https://www.facebook.com/SHAMSpectacles https://www.facebook.com/SHAMSpectacles



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