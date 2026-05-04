Sortie de résidence de Clément Nourry Sham spectacles – Ferme Montsouris Paris
Sortie de résidence de Clément Nourry Sham spectacles – Ferme Montsouris Paris jeudi 21 mai 2026.
Un rendez-vous magique pour petits et grands
Plongez dans l’intimité du processus créatif. Cette « sortie de résidence » est l’occasion unique de soutenir le travail d’un artiste et de découvrir ses nouveaux numéros avant tout le monde.
Au programme :
- Spectacle (30 min) : Un extrait du nouveau projet de Clément Nourry, fruit de ses recherches magiques de la semaine.
- Atelier Parent-Enfant : Un moment de complicité pour s’initier ensemble aux bases de la magie (accessible dès 6 ans).
- Pause Conviviale : Profitez sur place d’un espace bar avec boissons pour échanger après la performance.
Le combo idéal pour un jeudi soir en famille, placé sous le signe de la curiosité et de la transmission !
Informations pratiques
- Horaires : De 18h30 à 20h00
- Capacité : 50 participants maximum par séance (pour garantir une expérience de proximité optimale).
- Conditions : Accès uniquement sur réservation par sms . Les enfants mineurs doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Envie d’un jeudi soir hors du commun ? Venez découvrir les coulisses de la création magique ! Après une semaine de travail intensif dans nos locaux, l’artiste Clément Nourry vous ouvre les portes de son univers pour vous présenter un extrait exclusif de son nouveau spectacle en cours de création. Entre émerveillement et initiation, une expérience privilégiée à vivre en famille.
Le jeudi 21 mai 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
N’oubliez pas de réserver avec un SMS au : 07 49 53 79 11
Public enfants, jeunes et adultes. Jusqu’à 26 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-21T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-21T18:30:00+02:00_2026-05-21T20:00:00+02:00
Sham spectacles – Ferme Montsouris 17, villa Saint-Jacques, Paris 14e 75014 Rue du Commandant RollandParis
https://shamspectacles.fr/evenements/sortie-de-residence-magie-avec-clement-nourry/ +33749537911 shamspectacles@gmail.com https://www.facebook.com/SHAMSpectacles https://www.facebook.com/SHAMSpectacles
Afficher la carte du lieu Sham spectacles – Ferme Montsouris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris 4 mai 2026
- Concert des professeurs et étudiants Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris 4 mai 2026
- Imaginaires Romantiques par le Quatuor Våren Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris 5 mai 2026
- Frenzee • Amantique • Blast Candy SUPERSONIC Paris 5 mai 2026
- Cédric Djedje – Vielleicht Centre culturel suisse. Paris Paris 5 mai 2026