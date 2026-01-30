Sortie de résidence : découverte des portraits d’Anaïs Prouzet, Musée Labenche, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Sortie de résidence : découverte des portraits d’Anaïs Prouzet 19 et 20 septembre Musée Labenche Corrèze

Gratuit. Sans réservation. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans l’atelier des publics, au cœur du musée, échangez avec l’artiste Anaïs Prouzet, en résidence au musée Labenche en septembre, et découvrez les portraits créés pour l’exposition à venir à la chapelle Saint-Libéral.

Musée Labenche 26bis Boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181770 http://www.museelabenche.fr Maison Renaissance à rez-de-chaussée et deux étages, avec deux cours, la première ouvrant sur les cloîtres, la seconde étant une cour de récréation. Au rez-de-chaussée, grande salle qui servait de réfectoire. Escalier Renaissance. La maison appartenait au président Dumas, du parlement de Bordeaux, lorsque Louis XIII y fut reçu lors de son passage à Brive.

Dans l’atelier des publics, au cœur du musée, échangez avec l’artiste Anaïs Prouzet, en résidence au musée Labenche en septembre et découvrez les portraits créés pour l’exposition à venir à la…

© Anaïs Prouzet ADAGP 2026