Sortie de résidence L’humanité tout ça tout ça LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Sortie de résidence L’humanité tout ça tout ça

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Un temps de partage pour découvrir les coulisses du spectacle !

Les temps de partage avec le public font partie intégrante du processus de création. Dans ce cadre-là, la Compagnie Kaktus vous invite à une rencontre avec les artistes à travers une répétition publique. A travers un choix de scène, entre texte, marionnettes objets et musique, le public sera invité à partager ses retours et ses ressentis et ouvrir d’autres possibilités d’exploration et de travail pour les artistes.

L’histoire du spectacle, L’humanité tout ça tout ça, narre le parcours d’un femme qui revisite son enfance marquée par la guerre et l’exil. Entre souvenirs, objets et images, un théâtre visuel et poétique explore les traces du déracinement et la reconstruction, d’après un texte de Mustapha Kharmoudi.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An opportunity to go behind the scenes of the show!

Sharing time with the public is an integral part of the creative process. Compagnie Kaktus invites you to meet the artists at a public rehearsal. Through a choice of scene, between text, puppet objects and music, the audience will be invited to share their feedback and feelings, and open up new possibilities for exploration and work for the artists.

The story of the show, L?humanité tout ça tout ça, tells the story of a woman who revisits her childhood marked by war and exile. Using memories, objects and images, a visual and poetic theater explores the traces of uprooting and reconstruction, based on a text by Mustapha Kharmoudi.

L’événement Sortie de résidence L’humanité tout ça tout ça Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65