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SORTIE DE RÉSIDENCE Théo Germond-Trudeau alias Le Faune Alençon

SORTIE DE RÉSIDENCE Théo Germond-Trudeau alias Le Faune Alençon samedi 23 mai 2026.

Adresse : 41 chemin des Châtelets

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Alençon

SORTIE DE RÉSIDENCE Théo Germond-Trudeau alias Le Faune

41 chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Après une résidence de plusieurs mois entre écriture et musique, Théo Germond-Trudeau, artiste franco-canadien, dévoilera son livre intitulé Correspondances Coïncidence ou Providence.

Il en présentera également sa mise en abîme flûtée.

Rendez-vous à l’heure du thé, soit vers 16h. Entrée libre à gratuite.   .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie   chapelmele@gmail.com

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English : SORTIE DE RÉSIDENCE Théo Germond-Trudeau alias Le Faune

L’événement SORTIE DE RÉSIDENCE Théo Germond-Trudeau alias Le Faune Alençon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CUA ALENCON

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