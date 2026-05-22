Alençon

SORTIE DE RÉSIDENCE Théo Germond-Trudeau alias Le Faune

41 chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Après une résidence de plusieurs mois entre écriture et musique, Théo Germond-Trudeau, artiste franco-canadien, dévoilera son livre intitulé Correspondances Coïncidence ou Providence.

Il en présentera également sa mise en abîme flûtée.

Rendez-vous à l’heure du thé, soit vers 16h. Entrée libre à gratuite. .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com

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English : SORTIE DE RÉSIDENCE Théo Germond-Trudeau alias Le Faune

L’événement SORTIE DE RÉSIDENCE Théo Germond-Trudeau alias Le Faune Alençon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CUA ALENCON