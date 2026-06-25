Sortie démystifier la nuit Muttersholtz
mardi 6 octobre 2026 · Muttersholtz
Informations pratiques
Muttersholtz
Sortie démystifier la nuit
35 Ehnwihr Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-06 18:30:00
fin : 2026-10-06 21:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Venez vous familiariser avec la nuit grâce à une balade. A partir de 12 ans
Venez vous familiariser avec la nuit grâce à une balade. Au travers de vos sens, comprenez l’origine des peurs qui sont attribuées à la vie nocturne !
Une balade à travers les trames vertes et bleues de Muttersholtz.
A partir de 12 ans
Programme soutenu par la Région Grand Est, la Commune de Muttersholtz, le PETR Sélestat Alsace centrale et la Communauté de communes de Sélestat et Territoires. 0 .
35 Ehnwihr Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org
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English :
Come and familiarize yourself with the night through a walk. Ages 12 and up
L’événement Sortie démystifier la nuit Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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