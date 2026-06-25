Informations pratiques

Muttersholtz

Sortie démystifier la nuit

35 Ehnwihr Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-06 18:30:00

fin : 2026-10-06 21:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Venez vous familiariser avec la nuit grâce à une balade. A partir de 12 ans

Venez vous familiariser avec la nuit grâce à une balade. Au travers de vos sens, comprenez l’origine des peurs qui sont attribuées à la vie nocturne !

Une balade à travers les trames vertes et bleues de Muttersholtz.

A partir de 12 ans

Programme soutenu par la Région Grand Est, la Commune de Muttersholtz, le PETR Sélestat Alsace centrale et la Communauté de communes de Sélestat et Territoires. 0 .

35 Ehnwihr Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

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English :

Come and familiarize yourself with the night through a walk. Ages 12 and up

L’événement Sortie démystifier la nuit Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme