SORTIE – Direction LA PLAGE !, EPI des Longs Champs, Rennes
SORTIE – Direction LA PLAGE !, EPI des Longs Champs, Rennes mercredi 26 août 2026.
SORTIE – Direction LA PLAGE ! Mercredi 26 août, 09h15 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine
Sur inscription, Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T09:15:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T09:15:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Sortie à la journée. Apporter son pique-nique et ses affaires de plage.
Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.
Départ à l’EPI des Longs Champs à 9h30 – Retour à 18h.
EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany
En route vers Dinard, avec la serviette de plage, le maillot et le pique-nique sur l’épaule ! Baignade et balade, enfants sous la responsabilité des parents/adultes référents. Trajet en car (1h)
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