SORTIE – Direction LA PLAGE !, EPI des Longs Champs, Rennes

SORTIE – Direction LA PLAGE ! Mercredi 26 août, 09h15 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine

Sur inscription, Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T09:15:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T09:15:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

Sortie à la journée. Apporter son pique-nique et ses affaires de plage.

Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.

Départ à l’EPI des Longs Champs à 9h30 – Retour à 18h.

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany

En route vers Dinard, avec la serviette de plage, le maillot et le pique-nique sur l’épaule ! Baignade et balade, enfants sous la responsabilité des parents/adultes référents. Trajet en car (1h)