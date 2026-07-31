Informations pratiques

Beaulieu-sur-Loire

Sortie Insectes, papillons, coccinelles et compagnie

3 Place d’Armes Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Beaulieu sur Loire, partez à la découverte des insectes, papillons, coccinelles et compagnie, avec Loiret Nature Environnement. Le matin participez à la balade Ecailles en pagaille .

Accompagnés de Didier de Loiret Nature Environnement découvrez les Insectes, papillons, coccinelles et compagnie . Au programme de cette balade observations et écoute des bourdonnements, vrombissements et stridulations des petites bêtes. Tout un chacun pourra découvrir le monde passionnant des insectes, leur rôle dans la nature et la chaîne alimentaire. .

3 Place d’Armes Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 atlasbiodiversite@beaulieu-sur-loire.fr

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English :

As part of the Beaulieu-sur-Loire Municipal Biodiversity Atlas, set out to discover insects, butterflies, ladybugs, and more with Loiret Nature Environnement. In the morning, join the “Ecailles en pagaille” nature walk.

L’événement Sortie Insectes, papillons, coccinelles et compagnie Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par ADRT45