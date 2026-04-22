SORTIE JEUNES 16/30 ans La Grande Halle de la Villette Paris

Pour cette nouvelle édition, Golden Stage fait dialoguer l’énergie brute du hip-hop avec les écritures chorégraphiques contemporaines. La soirée s’ouvre avec une forme courte issue de l’appel à projets Freestyle Villette, avant de se poursuivre avec Gray de la compagnie britannique Boy Blue, pièce manifeste oscillant entre oppression et libération, puis Insectes de Léa Cazauran, fable chorégraphique autour de la survie et de la résilience.

Show d’ouverture par MADROOTZ

Nouveau temps fort du Golden Stage, le show d’ouverture met en lumière une création originale issue de l’appel à projets Freestyle Villette. Collectif réunissant des figures et leaders du mouvement Krump, Madrootz animera l’ouverture de cette prochaine édition, tournée vers la diversité et l’excellence des scènes actuelles du hip-hop.

LÉA CAZAURAN / CIE LADY ROCKS · Insectes

Dans Insectes, Léa Cazauran met en regard le break et les comportements des insectes, deux formes de résistance physique en milieu hostile. Cinq danseuses et danseurs donnent corps à ces êtres souvent rejetés mais tenaces. Appuis au sol, vitesse, répétition : une danse physique et organique, nourrie par la voix d’Aloïse Sauvage et une bande-son hip-hop. Un manifeste chorégraphique sur la survie, l’adaptation et la puissance du minuscule.

CIE BOY BLUE · Gray

Portée par une énergie vitale, Gray explore les tensions intimes et politiques du monde contemporain. La compagnie britannique Boy Blue signe une pièce dense et percutante où le hip-hop devient langage de révolte, de mémoire et de libération. Extrait du triptyque Blak Whyte Gray, cette pièce manifeste déploie une danse percutante et viscérale. Une création largement saluée par la critique outre-Manche et récompensée à de nombreuses reprises.

A très bientôt

L’équipe du CPA Richard Wright.

Si vous êtes intéressé : pour s’inscrire il faut contacter l’équipe jeunesse au 06 08 92 22 55 ou via infojeunesse6@actisce.net

La sortie est à un cout préférentiel de 8€ / jeune – après inscription il faudra passer nous voir ;o)

Nombre de places limité.

Le jour J vous serez attendus à 19h30 devant la grande Halle de la Vilette espace Charlie Parker pour la distribution des billets.

Tu as entre 16/30 ans ? Tu as envie de sortir voir le spectacle « Golden stage » à la Villette ? Peut être y aller en groupe cela te tente t’il ? Le centre Paris Anim’ Richard Wright te propose une sortie en groupe le mercredi 6 mai au soir pour aller voir le show.

Le mercredi 06 mai 2026

de 19h30 à 20h00

payant

8€/place pour les jeunes de 16/30 ans

Public jeunes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 26 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T19:30:00+02:00_2026-05-06T20:00:00+02:00

La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 7 : Corentin Cariou (Paris) (511m)

Bus -> 6071 : Canal de l’Ourcq (Paris) (439m)

Vélib -> Metz – Marne (150.85m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33608922255 infojeunesse6@actisce.net



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