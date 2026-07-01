Sortie kayak Rives-du-Loir-en-Anjou
samedi 25 juillet 2026 · Rives-du-Loir-en-Anjou
Informations pratiques
Rives-du-Loir-en-Anjou
Sortie kayak
Plage de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-15
Parcourez le Loir en kayak avec un moniteur lors de ces balades de 2h au coeur d’une nature foisonnante. Réservation et paiement uniquement en ligne. .
Plage de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 29 73 66 tourisme@rivesduloirenanjou.fr
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English :
L’événement Sortie kayak Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers
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