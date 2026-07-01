Informations pratiques

Rives-du-Loir-en-Anjou

Sortie kayak

Plage de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-15

Parcourez le Loir en kayak avec un moniteur lors de ces balades de 2h au coeur d’une nature foisonnante. Réservation et paiement uniquement en ligne. .

Plage de Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 29 73 66 tourisme@rivesduloirenanjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie kayak Rives-du-Loir-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers