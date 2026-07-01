Sortie naturaliste à la Citadelle, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Sortie naturaliste à la Citadelle Samedi 4 juillet, 15h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Rejoignez un guide naturaliste pour arpenter les allées du Parc de la Citadelle, à la redécouverte de sa biodiversité. Avec Vincent Gavériaux.

A partir de 5 ans.

Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3895

Parc de la Citadelle Allée Arlette Gruss, Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France http://parcdelacitadelle.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3895 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3895 »}]

Balade naturaliste

Daniel Rapaich