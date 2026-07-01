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Sortie naturaliste à la Citadelle, Parc de la Citadelle, Lille

samedi 4 juillet 2026 · Parc de la Citadelle · Lille

Sortie naturaliste à la Citadelle, Parc de la Citadelle, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Parc de la Citadelle
Adresse
Allée Arlette Gruss, Lille
Ville
59900 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit. Sur inscription.

Sortie naturaliste à la Citadelle Samedi 4 juillet, 15h00 Parc de la Citadelle Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Rejoignez un guide naturaliste pour arpenter les allées du Parc de la Citadelle, à la redécouverte de sa biodiversité. Avec Vincent Gavériaux.
A partir de 5 ans.
Réservation sur : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3895

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Balade naturaliste

Daniel Rapaich

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