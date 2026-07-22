Sortie nature à Laon A la découverte des serpents et des lézards Laon
lundi 3 août 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Sortie nature à Laon A la découverte des serpents et des lézards
Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 16:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Une sortie gratuite, ouverte à tous, pour observer la nature autrement et en apprendre davantage sur ces fascinants animaux !
Venez découvrir ceux qui se cachent près de chez vous !
RV à Laon à 16h (lieu de RV précis communiqué à l’inscription / durée 2h / réservation obligatoire)… .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 02 contact@cpie-hautsdefrance.fr
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English :
A free event, open to everyone, to experience nature in a new way and learn more about these fascinating animals!
L’événement Sortie nature à Laon A la découverte des serpents et des lézards Laon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays de Laon
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