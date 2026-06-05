Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SORTIE NATURE A L’ÉCOUTE DES ARBRES Bédarieux

SORTIE NATURE A L’ÉCOUTE DES ARBRES Bédarieux dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Route de Pézènes les mines

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Bédarieux

SORTIE NATURE A L’ÉCOUTE DES ARBRES

Route de Pézènes les mines Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Sortie Nature À l’écoute des arbres​ proposée par Bénédicte Faivre, médiatrice Nature​
Approcher les arbres autrement, depuis nos sens, avant notre tête, pour comprendre ce qu’ils ont à nous dire. ​
Durée 1h00 Lieu Parcours de santé Public à partir de 8 ans​
Tarif Participation libre Sur inscription au 06 88 13 91 68
Sortie Nature À l’écoute des arbres​ proposée par Bénédicte Faivre, médiatrice Nature​
Approcher les arbres autrement, depuis nos sens, avant notre tête, pour comprendre ce qu’ils ont à nous dire. ​
Durée 1h00 Lieu Parcours de santé Public à partir de 8 ans​
Tarif Participation libre Sur inscription au 06 88 13 91 68   .

Route de Pézènes les mines Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 88 13 91 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature outing Listening to trees? proposed by Bénédicte Faivre, Nature mediator?
Approach trees in a different way, from our senses, before our heads, to understand what they have to tell us ?
Duration: 1h00 Location: Parcours de santé ? Public: 8 years and over ?
Price: Free participation ? Registration on 06 88 13 91 68

L’événement SORTIE NATURE A L’ÉCOUTE DES ARBRES Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Bédarieux (Hérault)