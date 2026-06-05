SORTIE NATURE A L’ÉCOUTE DES ARBRES Bédarieux
SORTIE NATURE A L’ÉCOUTE DES ARBRES Bédarieux dimanche 7 juin 2026.
Bédarieux
SORTIE NATURE A L’ÉCOUTE DES ARBRES
Route de Pézènes les mines Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Sortie Nature À l’écoute des arbres proposée par Bénédicte Faivre, médiatrice Nature
Approcher les arbres autrement, depuis nos sens, avant notre tête, pour comprendre ce qu’ils ont à nous dire.
Durée 1h00 Lieu Parcours de santé Public à partir de 8 ans
Tarif Participation libre Sur inscription au 06 88 13 91 68
Sortie Nature À l’écoute des arbres proposée par Bénédicte Faivre, médiatrice Nature
Approcher les arbres autrement, depuis nos sens, avant notre tête, pour comprendre ce qu’ils ont à nous dire.
Durée 1h00 Lieu Parcours de santé Public à partir de 8 ans
Tarif Participation libre Sur inscription au 06 88 13 91 68 .
Route de Pézènes les mines Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 88 13 91 68
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English :
Nature outing Listening to trees? proposed by Bénédicte Faivre, Nature mediator?
Approach trees in a different way, from our senses, before our heads, to understand what they have to tell us ?
Duration: 1h00 Location: Parcours de santé ? Public: 8 years and over ?
Price: Free participation ? Registration on 06 88 13 91 68
L’événement SORTIE NATURE A L’ÉCOUTE DES ARBRES Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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