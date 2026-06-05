SORTIE NATURE ACCROBRANCHE Bédarieux
SORTIE NATURE ACCROBRANCHE Bédarieux dimanche 7 juin 2026.
Bédarieux
SORTIE NATURE ACCROBRANCHE
Route de Pézènes les mines Bédarieux Hérault
Tarif : 13 – 13 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Sortie Nature Accrobranche
Activité proposée par Arbre et Aventure 34 sur inscription (minimum 8 personnes)
Durée 1h00 Lieu Parcours de santé, route de Pézènes Bédarieux
Tarif 13 € petit parcours 16 € grand parcours Tarif dégressif selon le nombre de participants Renseignements et inscriptions au 06 71 73 93 58
Sortie Nature Accrobranche
Activité proposée par Arbre et Aventure 34 sur inscription (minimum 8 personnes)
Durée 1h00 Lieu Parcours de santé, route de Pézènes Bédarieux
Tarif 13 € petit parcours 16 € grand parcours Tarif dégressif selon le nombre de participants Renseignements et inscriptions au 06 71 73 93 58 .
Route de Pézènes les mines Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 71 73 93 58
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English :
Nature outing Accrobranche ?
Activity proposed by Arbre et Aventure 34 on registration (minimum 8 people) ?
Duration: 1h00 Location: Parcours de santé, route de Pézènes ? Bédarieux ?
Price: 13 ? small course 16 ? large course ? Decreasing rate according to number of participants Information and registration: 06 71 73 93 58
L’événement SORTIE NATURE ACCROBRANCHE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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