Bédarieux

SORTIE NATURE ACCROBRANCHE

Route de Pézènes les mines Bédarieux Hérault

Tarif : 13 – 13 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Sortie Nature Accrobranche ​

Activité proposée par Arbre et Aventure 34 sur inscription (minimum 8 personnes)​

Durée 1h00 Lieu Parcours de santé, route de Pézènes Bédarieux​

Tarif 13 € petit parcours 16 € grand parcours Tarif dégressif selon le nombre de participants Renseignements et inscriptions au 06 71 73 93 58

Sortie Nature Accrobranche ​

Activité proposée par Arbre et Aventure 34 sur inscription (minimum 8 personnes)​

Durée 1h00 Lieu Parcours de santé, route de Pézènes Bédarieux​

Tarif 13 € petit parcours 16 € grand parcours Tarif dégressif selon le nombre de participants Renseignements et inscriptions au 06 71 73 93 58 .

Route de Pézènes les mines Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 71 73 93 58

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English :

Nature outing Accrobranche ?

Activity proposed by Arbre et Aventure 34 on registration (minimum 8 people) ?

Duration: 1h00 Location: Parcours de santé, route de Pézènes ? Bédarieux ?

Price: 13 ? small course 16 ? large course ? Decreasing rate according to number of participants Information and registration: 06 71 73 93 58

L’événement SORTIE NATURE ACCROBRANCHE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB