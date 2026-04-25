Sortie Nature & Atelier Cuisine Les Plantes Sauvages Comestibles Cloyes-les-Trois-Rivières
Sortie Nature & Atelier Cuisine Les Plantes Sauvages Comestibles Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 24 mai 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Sortie Nature & Atelier Cuisine Les Plantes Sauvages Comestibles
Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Sortie Nature & Atelier Cuisine dans le cadre de la Fête de la Nature Les Plantes Sauvages Comestibles. Découverte et cueillette de plantes sauvages comestibles suivies d’un atelier pour apprendre à les cuisiner et à déguster.
Lieu renseigné lors de l’inscription auprès de La Maison des Trois Rivières. .
Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
Nature outing & Cooking workshop as part of the Fête de la Nature: Edible Wild Plants
L’événement Sortie Nature & Atelier Cuisine Les Plantes Sauvages Comestibles Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN
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